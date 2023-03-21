مسلسل جعفر العمدة الحلقة الحلقة الأولي عرب ليونز | شاهد الحلقة 1 من مسلسل جعفر العمدة إيجي بست ، جمهور الدراما ينتظر مشاهدة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان حيث يدخل العمل المسابقات متسلحا بفكرة شعبية يفضلها رمضان بالتعاون مع المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحا كبيرا في الدراما معا، وشهدت الأيام الماضية إطلاق أكثر من عرض ترويجي للعمل، وكشف البرومو عن ملامح حبكة المسلسل.

الأبطال

محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

القصة

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

اضغط علي مسلسل جعفر العمدة الحلقة الأولي

اضغط علي مسلسل جعفر العمدة الحلقة الأولي

قنوات العرض

يعرض حصريًا على dmc وdmc دراما ومنصة watch it.

أبرز المعلومات

- المسلسل أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد يوم السبت الماضى، لا سيما وأن العمل انطلق تصويره أيضًا في وقت مبكر عن باقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان.

- جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

- يغنى أحمد سعد تتر البداية والنهاية للمسلسل كما يغنى أيضا رباعيات خلال الحلقات عن الألم والخيانة والصداقة والأخوة، خاصة ان المسلسل مليء بالخوط الدرامية الاجتماعية، بالإضافة إلى طرحه الأغنية الدعائية بعنوان أنا قادر

- تغنى الفنانة مى كساب أغنية خلال المسلسل وهى مستوحاه من الأحداث ونفس الأمر بالنسبة للمطربة مروى ناجى التي تقدم هي الأخرى أغنية خلال الأحداث.