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شاهد مسلسل الكبير أو ي الجزء السابع الحلقة 1 عرب سيد | مشاهدة مسلسل الكبير 7 الحلقة الأولي ماي سيما

منوعات
بوابة الفجر

شاهد الكبير أو ي الجزء السابع الحلقة 1 عرب سيد | مشاهدة مسلسل الكبير 7 الحلقة الأولي ماي سيما، حددت القنوات التي تبث الموسم السابع من المسلسل الكوميدي "الكبير" في شهر رمضان 2023 مواعيد عرض يومية.

حقق الإعلان عن مسلسل الكبير أوي الجزء السابع نجاحا كبيرا واستقطب الكثير من اهتمام محبي الكتاب الهزلي.

وقد تجاوزت معاينة المسلسل، الكبير أوي الجزء السابع، مليون مشاهدة على الشركة التي أنتجته على موقع يوتيوب، وحصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على فيسبوك.

وسبق الإعلان طرح أحمد مكي فيديو كليب أغنية «ولعانة» التي تروج لنفس العمل، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة وهي تنتمي لفئة أغاني الراب.

مواعيد عرض مسلسل الكبير الجزء 7

يبدأ عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع حصريا على قناتى  «ON» الفضائية و«ART حكايات»، ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023، يوم الخميس الموافق 23 مارس.

وتعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميا في تمام الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة.

اضغط علي مشاهدة الكبير الجزء السابع الحلقة 1 

 

اضغط علي مشاهدة الكبير الجزء السابع الحلقة 1 

 

 

وكان مسلسل الكبير أوي حقق نجاحا كبيرا في الأجزاء الستة التي تم عرضها خلال السنوات الماضية، لذا ينتظر محبو الأعمال الكوميدية مشاهدة الجزء السابع من العمل.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.​​​​​​​

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