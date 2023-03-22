أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم تواصل الاستقرار بالبنوك

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الاربعاء، مع اقتراب شهر رمضان، وذالك على الرغم من توقعات بهبوط قيمة الجنيه مقابل الدولار، وسط ترقب لأسعار الفائدة على الدولار وإلى من المتوقع أن يؤدي رفعها إلى زيادة اسعار الفائدة على الجنيه محليا.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم:

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم:

سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك مصر

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك اتش اس بي سي

سعر الدولار اليوم بالبنك 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك االتنمية الصناعية، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، 30.95، وللبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بمصرف ابو ظبي الاسلامي

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأسكندرية

سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار اليوم بالبنك أمام الجنيه، لـ 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أستقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه:

وعالميا، استقر الدولار في تعاملات الثلاثاء مقابل سلة من العملات، في ظل التركيز بشكل مباشر على آفاق السياسة النقدية قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا اليوم، واجتماع بنك إنجلترا الذي سيعقد هذا الأسبوع.

وتتوقع الأسواق احتمالية 75% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس، مع انتهاء الاجتماع غدًا.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- عند 103.24 نقطة

وارتفع اليورو بنسبة 0.34% عند 1.0759 دولار، في حين انخفض الإسترليني بنسبة 0.17% عند 1.2256 دولار، بينما ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.73% عند 132.27 ين.

اجتماع هام اليوم للفيدرالي:

ويعقد الفيدرالي الامريكي إجتماعا هاما اليوم لتحديد أسعار الفائدة على الدولار، وسط تصاعد التوقعات برفعها، وتحذيرات من استمرار هذا النهج على اعلان عدد من المصارف افلاسها.

وتسببت اسعار الفائدة المرتفعة في اعلان عدد من المصارف افلاسها مثل سيليكون فالي وسيجنتشر بنك.

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد العريان أن يرفع الفيدرالي الامريكي، اسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، محذرا الفيدرالي من تهدأة وتيرة رفع الفائدة، وذالك لمحاربة التضخم، والتأكيد على قدرته في تحقيق الاستقرار المالي ععلى الرغم من التأثيرات السلبية لهذا القرار على البنوك.