أسعار الذهب اليوم تواصل هبوطها محليًا.. وجرام عيار 21 يخسر 120 جنيها

منيت أسعار الذهب في مصر بخسائر جديدة في بداية تعاملات اليوم الاربعاء، حيث هوي عيار 21 من اعلي مستوياته على الاطلاق وصل لها عند 2100 جنيها مسجلا خسائر بلغت نحو 120 جنيها خلال يوما واحد ولكن لا تزال حدوث ارتفاعات متوقعة مرة اخري في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم:

وسجلت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم خسائر جديدة بقيمة وصلت إلى 5 جنيها لتصل خسائر الذهب خلال يومين إلى نحو 120 جنيها للجرام الواحد.

وجاءت اسعار الذهب في افتتاح تعاملات اليوم:

اأسعار الذهب عيار 24 أنخفض إلى 2262 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 21 أنخفض إلى 1980 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 18 انخفض إلى 1697 جنيها للجرام.

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 15840 جنيها.

أسعار الذهب العالمية تتراجع 2%:

انخفضت أسعار الذهب اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مع ارتفاع كبير لعوائد سندات الخزانة، ودفع انحسار المخاوف بشأن أزمة المصارف بعض المستثمرين إلى العودة إلى أصول ذات مخاطر أعلى بينما تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 1938.19 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 2.1 بالمئة ليبلغ 1941.10 دولار عند التسوية.

وسجل المعدن النفيس 2009.59 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2022، لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.