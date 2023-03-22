"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة لاستقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وفصل الصيف، مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة، وارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، لمناقشة الخطة الاستثمارية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.



كما وجه المهندس ممدوح رسلان، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة، تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.



وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحزم مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومحطات مياه الشرب، وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة، مؤكدًا أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين.



وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم، ورفع كفاءتهم، وتوفير بيئات آمنة للعمل، وإتاحة جميع الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددا على آلية المتابعة لجميع الأعمال والمشروعات، والتأكد من الإجراءات المتبعة، والإيقاف الفورى في حالة عدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

