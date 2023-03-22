وزير الكهرباء يترأس الجلسة الثانية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمناقشة مشروع ميزانية بـ8.351 مليار جنيه



ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء اجتماع الجلسة الثانية لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2023 برئاسة السيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السيد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.



ناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2023/2024، والتي قدرت جملتها بنحو 8.351 مليار جنيه مصري، موزعة علي نحو 3.0 مليار جنيه موازنة جارية ونحو 5.4 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز علي إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن استكمال أعمال انشاء محطة توليد الكهرباء بإستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، وكذلك محطة توليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا) ، وذلك فى إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 40% عام 2035.



وفى ذات الصدد استعرض المجلس قرارات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتخصيص مساحات أراضى إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة بمحافظات أسوان وسوهاج ومرسى مطروح، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 31 الف كم مربع، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى تشهد أسواقه زخمًا عالميًا متزايدًا.



هذا وقد استعرض المجلس أيضًا تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلًا عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة اداء كل من مجمع طاقة رياح الزعفرانة ومجمع طاقة رياح جبل الزيت وباقى مشروعات الهيئة.



وفي ضوء السياسات والدعم الذي توليه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص للإستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة (الشريك الأساسى)، وإعلان الحكومة المصرية عن البدء في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الإقتصادى،فقد أعلن الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر رئيسي ضمت محطات لتوليد الكهرباء بمجمع الزعفرانة (8مشروعات) بقدرة إجمالية 540 ميجاوات،وكذا محطات طاقة الرياح بمجمع جبل الزيت عدد (3 محطات) بقدرة إجمالية 580 ميجاوات.



وفى نهاية الاجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.

