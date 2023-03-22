نادي قضاة مصر يكرم والدة رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا أما مثالية

كرم نادي قضاة مصر برئاسة المستشار الجليل محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض القاضي، وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة - المرحومة الشريفة عفاف إبراهيم إبراهيم حماد أمًا مثالية من أمهات القضاة الفضليات في حفل كريم بنادي قضاة مصر.

و اتسم الحفل بمشاعر المحبة والدفء والعرفان بجميل الامهات مثمنًا ومقدرًا لدور المرحومة الشريفة عفاف إبراهيم إبراهيم حماد، التي توفي عنها زوجها - وهو في الثامنة والعشرين من عمره وهي في مثل عمره وأبت إلا أن تهب نفسها وحياتها لابنائها -اكبرهم ست سنوات وأصغرهم سنتين - وترملت بضعًا وخمسين عامًا جاهدت وبذلت اقصي جهدها من أجل ابنائها اللذين كرست لهم حياتها حتي اكرمهم الله واسلمت الروح لبارئها.

وسطرت قصة كفاح المرحومة الشريفة عفاف إبراهيم إبراهيم حماد، يفخر بها ابنائها وبلدها،

يذكر أن محافظة الجيزة قدرتها بعد ثلاثين عام من الكفاح فكرمتها بمنحها لقب الام المثالية لمحافظة الجيزة عام 2004، ثم بعد أكثر من خمسين عام من الكفاح كرمها نادي قضاة مصر بمنحها لقب الام المثالية هذا العام.