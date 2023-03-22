وزير الزراعة يلتقى بالمدير الإقليمى للتنمية المستدامة الجديد بالبنك الدولى لبحث تعزيز التعاون المشترك

فى إطار متابعة ملفات التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الدولى إستقبل السيد القصير وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي ميسكريم برهان - المدير الإقليمي الجديد للتنمية المستدامة بالبنك الدولى بالقاهرة والوفد المرافق لها وذلك في مستهل عملها لبحث اوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك تفعيل تقرير المناخ والتنمية المستدامة وتحديد سبل التعاون المستقبلى.



ومن جانبه أشار القصير إلى التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى المتمثل فى قيام البنك بدعم وزارتي التموين ووزارة الزراعة ببرنامج مرفق الغذاء بميزانية بلغت ٥٠٠ مليون دولار وذلك للمساهمة في مواجهه الأضرار الناجمة عن الصراع الروسى الأوكرانى الذى أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية، كمًا أشار إلى أهمية الإسراع في معدلات الصرف والانجاز والمتابعة بمكون وزارة الزراعة خاصة فيما يتعلق بتأهيل محطات الغربلة للمحاصيل الاستراتيجية التابعة للوزارة وكذا الاهتمام بمكون استنباط أصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للإجهادات والظروف البيئية المعاكسة.



"القصير" أكد على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع الإنذار المبكر ومشروع تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا، وذلك لمواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى ان كل هذه المشروعات بالتنسيق مع وزاره التعاون الدولى والتي اطلقتها على منصة نُوَفّى.



ومن جانبها أكدت "ميسكريم" على رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي وأشارت أيضا إلى أن قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها بالإضافة إلى قطاعات البيئة والمياه والتطوير الاجتماعي وان البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل وإنه ا تطلع لقيام السادة الفنين بوزارة الزراعة بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي



حضر اللقاء د. سعد موسى – المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ

