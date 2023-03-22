شاهد فور يو.. مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني عرب سيد

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بوابة الفجر

مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني يسأل عنها الجمهور هذه الفترة حيث إن العمل مشارك في موسم مسلسلات رمضان 2023.

مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

يمكن مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني عبر عدد من القنوات العارضة للعمل، ومنها قناة النهار.

الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني في إطار كوميدي اجتماعي شعبي حول أسرة الحاج رمضان وهو سيد رجب، والظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع في ظل انتشار "السوشيال ميديا"، وذلك بمشاركة بطولة النجم سيد رجب، والفنان محمد لطفي، والفنان صبري فواز في موسم مسلسلات رمضان لعام 2023.

أبطال الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم

تضم قائمة أبطال الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني كلًا من الفنان محمد لطفي، الفنان سيد رجب، والفنان صبري فواز، والفنانة ويزو، والفنانة سلوى عثمان، والفنانة عفاف مصطفى، والفنانة نجلاء بدر، والفنان أحمد صيام، والفنان بيومي فؤاد، والفنان كريم عفيفي وآخرين.

اضغط علي مشاهدة مسلسل رمضان كريم الحلقة الأولي 

 

اضغط علي مشاهدة مسلسل رمضان كريم الحلقة الأولي 

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني في إطار كوميدي اجتماعي شعبي حول أسرة الحاج رمضان وهو سيد رجب، والظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع في ظل انتشار "السوشيال ميديا"، وذلك بمشاركة بطولة النجم سيد رجب، والفنان محمد لطفي، والفنان صبري فواز في موسم مسلسلات رمضان لعام 2023.

أبطال الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم

تضم قائمة أبطال الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني كلًا من الفنان محمد لطفي، الفنان سيد رجب، والفنان صبري فواز، والفنانة ويزو، والفنانة سلوى عثمان، والفنانة عفاف مصطفى، والفنانة نجلاء بدر، والفنان أحمد صيام، والفنان بيومي فؤاد، والفنان كريم عفيفي وآخرين.

 

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