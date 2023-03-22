شاهد فور يو.. مشاهدة عرض الحلقة الأولى لـ«مسلسل ضرب نار» في رمضان 2023.. عرب سيد

الفجر الفني
بوابة الفجر

عرض الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار في رمضان 2023 وقنوات عرضه، يتساءل عنها الجمهور المصري والعربي، وذلك من لمتابعته.

قنوات عرض مسلسل ضرب النار في رمضان 2023

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار في رمضان 2023 وقنوات عرضه، من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم عبر شاشة قناة أبوظبي الفضائية، فضلًا عن عرضه على قناة on الفضائية، ابتداءًا من غد الخميس 23 مارس الجاري، وذلك سيكون أول يوم في شهر رمضان الكريم 2023.

قصة مسلسل ضرب نار رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل ضرب نار، في إطار اجتماعي تشويقي حول جابر أبو شديد الرجل الذي جاء من محافظة سوهاج للعمل في منطقة شبرا، ويستأجر محل من أهل فتاة تدعى مهرة ومع توالي الأحداث يقع في حبها، ويتعرض إلى ضغوطات كثيرة خلال الأحداث.

قائمة أبطال مسلسل ضرب نار رمضان 2023

يشارك في بطولة مسلسل ضرب نار، النجمة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبد العزيز، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج مصطفى فكرى.

 

اضغط علي مسلسل ضرب النار في رمضان 2023 الحلقة الأولي

 

اضغط علي مسلسل ضرب النار في رمضان 2023 الحلقة الأولي

 

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