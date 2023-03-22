مسلسل ضرب نار الحلقة 1 الاولى HD - موقع برستيج | شاهد مسلسل ضرب نار الحلقة 1 الاولي - دراما كافيه

بث مباشر الحلقة الأولى مسلسل ضرب نار ياسمين عبد العزيز، يبحث الملايين من الجماهير على مستوى الجمهورية، عبر محركات “جوجل”، عن الحلقة الأولى لمسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، حيث يُعتبر من الأعمال المرتقبة بالنسبة للجمهور، خاصة بعد نجاح ياسمين والعوضى الكبير فى مسلسلهما “اللى مالوش كبير” فى شهر رمضان قبل الماضى، وينشر موقعنا “هنا القاهرة”، خلال السطور التالية بث الحلقة الأولى لمسلسل ضرب نار.

مسلسل ضرب نار 2023

تدور قصة مسلسل ضرب نار في إطار شعبي تشويقي، إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل “كاوتشات سيارات”، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.

بث مباشر الحلقة الأولى مسلسل ضرب نار

ونظرًا لتزايد معدلات البحث عن الحلقة الأولى لمسلسل ضرب نار ياسمين عبد العزيز، فأنه يستطيع كافة المواطنين مشاهدة الحلقة الأولى من خلال الضغط على الرابط التالية، وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة مشاهدة، ليتم عرض الحلقة الأولى على الفور، والذي ينتظرها الألاف من المواطنين بفارغ الصبر.

اضغط علي مسلسل ضرب النار في رمضان 2023 الحلقة الأولي

اضغط علي مسلسل ضرب النار في رمضان 2023 الحلقة الأولي

أبطال مسلسل ضرب نار 2023

تأليف ناصر عبد الرحمن

وإخراج مصطفى فكرى

وإنتاج شركة سينرجى

بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

ماجد المصرى

سهير المرشدى

دنيا المصرى

هدى الإتربى

إسراء رخا

أحمد غزى

إيمان السيد

بدرية طلبة

أحمد عبد الله

تيسير عبد العزيز

تامر مجدى وآخرين.

مواعيد عرض الحلقة الأولى ضرب نار

ويعرض مسلسل ضرب نار للفنان احمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز على القناة الفضائية اون، وأون دراما، على مدار اليوم، وفي مختلف الساعات الصباحية والمسائية.