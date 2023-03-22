عاجل.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 25 نقطة

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، عن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بعد اجتماعه المُنعقد على مدار يومين، تماشيا مع توقعات غالبية المحللين، على الرغم من التوترات في القطاع المصرفي إثر انهيار بنك سيليكون فالي وبنوك أخرى.

وبهذا ستصبح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 4.75% و5%.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بعدما كان يرفع الفائدة بـ 50 و75 نقطة أساس في اجتماعاته السابقة.

ويسعى الفيدرالي لمواجهة التضخم المرتفع في أمريكا، وسجل معدل التضخم السنوي 6% في فبراير ولا يزال أعلى بكثير من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي عند 2% على المدى المتوسط.