البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 0.25 %

أعلن البنك المركزي السعودي، الأربعاء، عن رفع سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 0.25% نقطة أساس.

كان مصرف قطر المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة للإيداع بمقدار 0.25% ليصبح 5.25%، والإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.75%، اعتبارا من غد الخميس.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.، ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25

نقطة أساس إلى 5.00 في المئة.



ويأتي هذا القرار في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي.