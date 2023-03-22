تراجع سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

الاقتصاد
سعر الدولار
سعر الدولار

 

تراجع سعر الدولار يوم الأربعاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا.

ومن المتوقع أن يقرر الاحتياطي الاتحادي زيادة إضافية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بنهاية عام 2023.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.465 بالمئة إلى 102.680، مع ارتفاع اليورو 0.62 بالمئة إلى 1.0834 دولار.

كما هبط الين الياباني بنسبة 0.43 بالمئة مقابل الدولار عند 131.88 ين للدولار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.2288 دولار في آخر التعاملات بارتفاع 0.57 بالمئة خلال يوم الاربعاء.

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