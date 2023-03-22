شاهد فور يو مسلسل الكبير أو ي 7 الحلقة 1 الاولي EgyBest.. مسلسلات رمضان 2023

الفجر الفني
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شاهد فور يو مسلسل الكبير أو ي 7 الحلقة 1

حالة من البهجة أحدثها الفنان أحمد مكي العام الماضي بمسلسل الكبير أوي، جعلت الجمهور هذا العام متحمسا لأحداث الجزء السابع من المسلسل الذي عرضت أجزاءه السابقة على مدار السنوات الماضية خلال الموسم الرمضاني، ويبحث الجمهور عن مسلسلات رمضان 2023 وموعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الكبير أوي والقنوات الناقلة.

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موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الكبير أوي والقنوات الناقلة  وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الفجر» موعد عرض الحلقة الأولي مسلسل الكبير أوي والقنوات الناقلة، ضمن مسلسلات رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 والقنوات الناقلة  ويعرض مسلسل الكبير أوي 7، حصريا على قناة ON العامة، ومنصتي واتش ات، ومن المقرر أن يعرض العمل يوميًا وقت الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة، كما يعرض عبر قناة حكايات، في تمام الساعة 6:10 مساء، ويُعاد الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحا، و12:30 ظهرا.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023  تدور قصة مسلسل الكبير أوي 7 حول حالة الفتور الذي يعيشها الكبير بعد سنوات من زواجه من مربوحة، ويتعرض الطرفان لمشكلات عديدة وتزداد شكوك مربوحة في«الكبير»، معتقدة أنه يخونها مع أخرى، ولكن جوني يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية ويبحث جوني عن ذاته بالعمل لايف كوتش بالمزاريطة، بينما تقرر «الكبير فحت» الزواج.

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