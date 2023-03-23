أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 23-3-2023

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار  الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس أول أيام رمضان، وأول تعامل بعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم:
 

سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  ببنك مصر
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.75  جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك  التجاري الدولي
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك اتش اس بي سي
سعر الدولار اليوم بالبنك 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الإسكندرية
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك المصرف المتحد
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قناة السويس
سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
سعر الدولار في بنك االتنمية الصناعية، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك المصرف المتحد
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب
سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، 30.95، وللبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك  أبو ظبي التجاري
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بمصرف ابو ظبي الاسلامي
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأسكندرية
سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدولار اليوم بالبنك  أمام الجنيه، لـ 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

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