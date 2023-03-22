مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الأولى عبر ايجي بست | لينك عرب ليونز الحلقة 1 مسلسل الكتيبة 101 شاهد فور يو

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101، والتي من المقرر أن يتم عرضها يوم الخميس القادم الموافق 23 مارس وهو أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101

يبدأ الخميس عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101، في تمام الساعة السابعة مساءً بعد آذان المغرب مباشرة، والمسلسل من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم: الفنان عمرو يوسف، آسر ياسين، نور النبوي، أحمد صلاح حسني، وليد فواز، أمير عبد الواحد، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم ومن إخراج محمد سلامة.

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قنوات عرض مسلسل الكتيبة 101

يُعرض مسلسل الكتيبة 101، في شهر رمضان المبارك عبر شاشة قنوات on وon drama، إلى جانب عرضه عبر منصة watch it وشاهد الرقمية، ويتكون المسلسل من 20 حلقة فقط.

قصة مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 حول العديدمن بطولات الجيش المصري وتصيده للإرهاب والإرهابيين في منطقة شمال سيناء، إلى جانب تناوله عدد كبير من قصص حياة بعض الشهداء في الشرطة المصرية.

رابط مشاهدة المسلسل لحظة عرضه | اضغط هنــــا



تستعد القنوات الفضائية لعرض الحلقات الأولى من المسلسلات الرمضانية اليوم، لذا يبحث الجمهور عن مسلسلات رمضان 2023 وموعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة.

الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الفجر الفني» موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101، والقنوات الناقلة، ضمن مسلسلات رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، غدا الخميس 23 مارس في تمام الساعة 7 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، عبر قناتي on وon drama، إلى جانب منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023

تدور قصة مسلسل الكتيبة 101، حول نجاح الكتيبة في التصدي للتكفيرين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات الجنود في الحفاظ على الوطن والتضحيات المقدمة من أجل سلامته وأمنه، ويجسد بطولة المسلسل الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين.