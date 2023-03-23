جانيت يلين: العالم سيفقد الثقة في الدولار إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، إنه إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فسوف يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة ومكانة الدولار كعملة احتياطية.

وذكرت "يلين" خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: سيكون إخفاق حكومة الولايات المتحدة الأول منذ عام 1789.. وسيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها البلد الأكثر أمانًا.

وأدت الأزمة المصرفية الأخيرة التي نجمت جزئيًا عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى تغييرات على نطاق غير مسبوق بسبب فقدان ثقة المستثمرين في العملة.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من العواقب المدمرة المحتملة لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ودعا الكونجرس إلى رفع سقف الديون.