جانيت يلين: العالم سيفقد الثقة في الدولار إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

الاقتصاد
وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، إنه إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فسوف يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة ومكانة الدولار كعملة احتياطية. 

 

 

وذكرت "يلين" خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: سيكون إخفاق حكومة الولايات المتحدة الأول منذ عام 1789.. وسيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها البلد الأكثر أمانًا. 

 

وأدت الأزمة المصرفية الأخيرة التي نجمت جزئيًا عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى تغييرات على نطاق غير مسبوق بسبب فقدان ثقة المستثمرين في العملة. 

 

وفي وقت سابق، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من العواقب المدمرة المحتملة لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ودعا الكونجرس إلى رفع سقف الديون. 

تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية سداد ديونها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين امريكا وسداد الديون
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة أبلة فضيلة عن عمر ناهز 93 عاما.. «أشهر مقدمي برامج الأطفال»

عاجل.. خالد الغندور يكشف من هو مدرب الزمالك الأجنبي الجديد لقيادة الفريق

عاجل|البنك الدولي يمنح مصر تمويلات بقيمة 7 مليار دولار في إطار الشراكة الاستراتجية

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 1 الاولى - شوف لايف.. مسلسل جعفر العمدة الحلقة 1 الاولى HD ايجي بيست

رامز جلال يعتذر بعد تسببه في دخول 4 من ضحايا برنامجه المستشفى

عاجل.. "البحوث الفلكية": هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب شمال شرق أسوان

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024

مسلسلات رمضان 2023.. قبل عرضه بساعات مسلسل "الأجهر" يتصدر تريند جوجل