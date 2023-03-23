من إنتاج هيثم الفيل.. النهار تحصل على الحق الحصري لبرنامج المقالب "المتزوجون"

أخبار مصر
هيثم الفيل
هيثم الفيل

حصلت قناة النهار على الحق الحصري لبرنامج المقالب "المتزوجون" لشركة “نتس” التي يملكها المنتج هيثم الفيل، بعد العديد من المفاوضات مع عدد من القنوات، لما تتمتع به شركة “نتس” من سمعة مميزة في هذه النوعية من البرامج.


وكان هيثم الفيل صاحب الريادة في وضع أفكار جديدة وإنتاج هذه النوعية من البرامج والتي حققت شهرة كبيرة عربيا ومحليا ومنها برامج “الحكم بعد المزاولة”، “مراتي في ورطة”، “فلفل شطة”، “الساحر”، “الجاسوس”، “المافيا” و"السكة شمال" بالإضافة إلى إنتاج برنامج المقالب الخليجي “فلفل حار”.


وبرنامج المتزوجون من تقديم هبه عبدالجواد وبطولة ريم عبدالحليم وتمثيل أيمن الشريف ومؤمن وائل ورانيا محرم وإخراج سالي أسامة.


وتدور أحداث البرنامج حول استضافة زوجين في مسابقة للأزواج ولكن يا ترى ماذا سيحدث في هذه المسابقة؟ هذا ما سوف تجاوب عليه حلقات برنامج المقالب المتزوجون والذى يعتقد البعض أنه سيكون الحصان الرابح في رمضان.

هيثم الفيل
هيثم الفيل
برنامج المتزوجون
برنامج المتزوجون
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