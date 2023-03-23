مسلسل بابا المجال في صدارة جوجل.. مواعيد عرض الحلقة الأولى والقصة والأحداث

مسلسل بابا المجال.. تصدر تريند جوجل في الساعات الأولى مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، حيث ينتظر الجمهور مواعيد عرض عدد من المسلسلات التي تحتل وتتصدر التريند لمتابعتها، والعمل مكون من 15 حلقة يبحث الجمهور عن واعيد عرضها لمشاهدتها.

أبطال مسلسل بابا المجال

يشارك العديد من النجوم في قائمه مسلسلات رمضان 2023، ومن بينهم النجم مصطفي شعبان من خلال بطواة مسلسل بابا المجال، ويشارك في بطولة مسلسل بابا المجال، سوسن بدر،باسم سمره، نسرين امين، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، احمد كشك، محمد رضوان، محمود حافظ، جومانا مراد، فرح يوسف، مها نصار، بالاضافة الر عدد اخري من النجوم، والعمل من تاليف واخراج احمد خالد موسي.

قصة مسلسل بابا المجال

تدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي رومانسي داخل احد الاحياء الشعبية، ويناقش العمل قضايا الثار، ويجسد مصطفي شعبان دور شاب يعمل قي مجال قطاع غيارات السيارات، وتجسد سوسن بدر دور والداتها وتقدم عارفة عبد الرسول دور مرأة صعيدية تعيش في مدينة القاهرة وتحتفظ بعادات وتقالبد الصعيد.

مسلسل بابا المجال ومواعيد العرض الحلقة الأولى

يعرض مسلسل بابا المجال عبر شاشة قنوات النهار في تمام الساعة العاشرة مساء وتكون الاعادة في تمام الساعة التاسعة صباحًا والثانية ظهراز

ويتم عرض بابا المجال على قناة النهار دراما في الساعة الحادية عشر مساء والاعادة الساعة الرابعة عصرًا والثامنة مساء، وسيتم عرضه عبر منصة "واتش ات" الإلكترونية.

بوستر مسلسل بابا المجال

ظهر مصطفي شعبان علي بوستر مسلسل "بابا المجال" وهو مكلل الايدي، وسوف يقضي شعبان فترة في السجن بسبب اتهامه بجريمة قتل.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بابا المجال

وتدور أحداث الحلقة الأولى مسلسل بابا المجال بطولة الفنان مصطفى شعبان في رمضان 2023، ضمن إطار من الأكشن والإثارة، ويلقب بطل العمل بـ بابا المجال، بعد أن استطاع أن يثبت نفسه في مجال عمله.