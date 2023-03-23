الدولار يسجل أدني مستوياته في عامين ونصف بالرغم من رفع الفائدة

الاقتصاد
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

يتجه الدولار يوم الخميس لتسجيل أطول سلسلة خسائر في عامين ونصف العام بعد تلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاحتمال أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة، والتي يعتقد المستثمرون أنها تقترب من نهايتها على أي حال.

 

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات لكنه خفف من حدة لهجته بشأن الحاجة إلى "زيادات مستمرة" في أسعار الفائدة مستخدما عبارة "بعض (الزيادات) الإضافية" في الوقت الذي يراقب فيه تأثير تداعي الثقة في البنوك على الاقتصاد.

 

وسيتحول التركيز في أوروبا الآن إلى إعلانات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية في كل من إنجلترا وسويسرا والنرويج.

 

وقفز اليورو لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مسجلا 1.0930 دولار بعدما ارتفع على مدى ست جلسات متتالية.

 

وحوم الإسترليني قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع هو الآخر بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا مفاجئا في التضخم في بريطانيا.

 

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.3 بالمئة في أحدث تعاملاته متجها للانخفاض للجلسة السادسة على التوالي وهي أطول موجة هبوط له منذ سبتمبر أيلول 2021.

 

وارتفع الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة والنيوزيلندي واحدا بالمئة بينما هبط الدولار أمام الين 0.5 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 130.41 ين للدولار. 

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