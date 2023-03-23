مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين الحلقة الأولى.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطورالتالية مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين الحلقة الأولى، من حيث مواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث يخوض الفنان أحمد أمين السباق الرمضاني، بأول بطولة تلفزيونية مُطلقة من خلال مسلسل «الصفارة».

مسلسل الصفارة ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة وتدور قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023، في إطار كوميدي.

قصة مسلسل الصفارة

وبعد طرح البوستر الدعائي للمسلسل، يتساءل الجمهور عن قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023، إذ تدور الأحداث حول مرشد سياحي يدعى «فؤاد» يستولي بطريق الصدفة على صفارة أثرية تعيده للماضي 3 دقائق، يقوم خلالها بتغيير بعض الأحداث.

مسلسل الصفارة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل «الصفارة» عبر شبكة قنوات «DMC» إضافة إلى منصة «Watch IT»، ويعرض على قناة dmc في تمام الساعة ١٢:٣٠ صباحا، وقناة الحكايات الساعة ٨:٣٠ مساء، ويتم إعادته في تمام الساعة٢:٣٠ بعد منتصف الليل، الساعة ٨:٣٠ صباحا.

أبطال مسلسل الصفارة

ويضم بجانب أحمد أمين، مجموعة من الفنانين أبرزهم: طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، أنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل.