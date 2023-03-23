ننشر لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023/ 1444 في 12 محافظة، حيث يحرص قاطني محافظات (الإسكندرية - القاهرة - أسيوط - سوهاج - بني سويف - المنيا - أسوان - مطروح - المنصورة - قنا - الغردقة - الإسماعيلية) على معرفة موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، لمعرفة موعد الإفطار.

موعد آذان المغرب

يستقبل المصريون أول أيام شهر رمضان المبارك اليوم الخميس 23 مارس 2023، ويترقب المسلمون موعد الإفطار وكذلك موعد آذان المغرب أول أيام رمضان 2023، وكذلك عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 1444.

موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023/ 1444 في 12 محافظة

وعبر الخدمة التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم موعد آذان المغرب في القاهرة والمحافظات في أول يوم رمضان الخميس 23 مارس 2023.

1- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في القاهرة 6:08 م.

2- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في الإسكندرية 6:13 م.

3- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في المنصورة 6:08 م.

4- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في أسيوط 6:08 م.

5- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة سوهاج 6:06 م.

6- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة بني سويف 6:09 م.

7- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة المنيا 6:10 م.

8- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة قنا 6:02 م

9- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة أسوان 6:01 م.

10- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة مطروح 6:24 م.

11- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة الغردقة 5:57 م.

12- موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة الإسماعيلية 6:04 م.

إمساكية رمضان 2023

ويقدم موقع بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، إمساكية رمضان 2023، حيث ننشر لكم موعد صلاة المغرب وموعد صلاة الفجر ومواقيت الصلاة على مدار اليوم من شروق الشمس وحتى آذان العشاء، في جميع المحافظات، على مدار 30 يوم، بداية من اليوم الأول لشهر رمضان الفضيل وحتى آخر يوم في رمضان.

ويبحث المسلمين الحارصين على تأدية الصلوات في أوقاتها والالتزام بالصيام، معرفة إمساكية رمضان، الذي يوافق غدا الخميس 23 من شهر مارس، حيث يبحث الجميع عن موعد صلاة المغرب لكييعرفونالموعد الذي يتناولون فيه وجبة الإفطار والقيامبأداء الصلاة في موعدها، وموعد صلاة الفجر للسحور قبل الأذان وللصلاة في موعدها.

موعد صلاة المغرب والفجر في جميع المحافظات × 30 يوم

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الأول الخميس 23 مارس

الفجر04:39 ص

المغرب06:15 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الثاني الجمعة 24 مارس

الفجر04:38 ص

المغرب06:16 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الثالث السبت 25 مارس

الفجر04:37 ص

المغرب06:16 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الرابع الأحد 26 مارس

الفجر04:36 ص

المغرب06:17 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الخامس الاثنين 27 مارس

الفجر04:34 ص

المغرب 06:17 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم السادس الثلاثاء 28 مارس

الفجر04:33 ص

المغرب06:18 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم السابع الاربعاء 29 مارس

الفجر04:32 ص

المغرب06:19 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الثامن الخميس 30 مارس

04:29 ص

06:20 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم التاسع الجمعة 31 مارس

04:28 ص

06:20 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم العاشر السبت 1 ابريل

04:26 ص

06:21 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالحادي عشر الاحد 2 ابريل

04:25 ص

06:22 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالثاني عشر الاثنين 3 ابريل

04:24 ص

06:22 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالثاث عشر الثلاثاء 4 ابريل

04:22 ص

06:23 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر الرابع عشر الاربعاء 5 ابريل

04:21 ص

06:23 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالخامس عشر الخميس 6 ابريل

04:19 ص

06:24 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر السادس عشر الجمعة 7 ابريل

04:18 ص

06:25 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالسابع عشر السبت 8 ابريل

04:17 ص

06:25 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر الثامن عشر الاحد 9 ابريل

04:15 ص

06:26 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر التاسع عشر الاثنين 10 ابريل

04:14 ص

06:27 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر العشرين الثلاثاء 11 ابريل

04:13 ص

06:27 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالواحد والعشرين الأربعاء 12 ابريل

04:11 ص

06:28 م

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