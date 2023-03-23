سفرة اليوم الأول من شهر رمضان 1444.. المكرونة بشاميل باللحمة المفرومة وعصير التمر هندي والقطايف

إعتاد موقع الفجر الإلكتروني كل عام على تقديم سفرة رمضان بداية من اليوم الأول من شهر رمضان الكريم وحتى نهاية الشهر الفضيل لـ يوم 30 رمضان، وعن سفرة اليوم الأول من شهر رمضان 1444، يمكن لربات البيوت تحضير مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة وعصير تمر هندي وقطايف.

سفرة اليوم الأول من شهر رمضان 1444

تبحث ربات البيوت على وصفات مختلفة لإعدادها على مئدة رمضان، حيث أن شهر رمضان يتميز بأكلاته اللذيذة والمختلفة، وعن طريقة تحضير سفرة اليوم الأول من شهر رمضان، نقدم لكم في السطور التالية، طريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة وعصير التمر هندي والقطايف.

المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة

المقادير

250 جرام مكرونة

250 من اللحم المفروم

بصل

فلفل ألوان

2 ملعقة كبيرة زيت

لتر حليب

4 ملاعق كبيرة دقيق

ملح وفلفل أسود وتوابل وشطه

مكعب زبدة

طريقة التحضير

إضافة الزيت واللحم والبصل المفروم وشرائح من فلفل الألوان بعد تعصيج اللحم

نضيف الملح والتوابل ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق

نقوم بسلق المكرونة بوضعها في ماء ساخن مع ملعقة كبيرة من الملح

نصفيها جيدا من ماء السلق.

تحضير البشاميل

يتم تحضير البشاميل في وعاء حيث نضيف الزبدة والدقيق ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي

نضيف الحليب والملح والفلفل الأسود والشطة ونقلب حتى يصبح قوام البشاميل كريمي

وفي صينية نضيف نصف كمية المكرونه ثم نضيف اللحم المعصج ثم نضيف باقي المكرونة ونغطيها بالبشاميل ونقوم بإدخلها فرن ساخن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبيا.

عصير التمر هندي

المقادير:

قطعة من التمر الهندي الطبيعي

مياه مغلية

سكر

طريقة التحضير

نضع التمر الهندي الطبيعي في زجاجة ويفضل أن تكون من الزجاج.

نضيف على التمر القليل من المياه المغلية، ويترك لمدة 4 ساعات تقريبا.

يتم تركه في الثلاجة لمدة تتراوح ال4 ساعات.

يتم تصفية التمر الهندي من الشوائب ونضع علية السكر ووضعه في الثلاجة لحين التقديم.

القطايف بالمكسرات

المقادير

½ قطايف.

1 كوب بندق ولوز، محمص ومقطع تقطيع خشن.

½ كوب زبيب صغير.

½ كوب سكر أبيض.

زيت نباتى للقلى.

طريقة تحضير

امزجى البندق والزبيب والسكر فى طبق.

احشى قطع القطايف بحشوة المكسرات واغلقيها بإحكام من الطرف على هيئة نصف دائرة.

في طاسة القلي العميقة سخني الزيت جيدًا على نار عالية.

اقلى القطايف فى الزيت حتى يصبح لونها ذهبى ومقرمش.

صفّيها وضعيها فى طبق التقديم.