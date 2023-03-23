مسلسل «الكبير أو ي» الجزء السابع.. مواعيد العرض والأبطال والقنوات الناقلة

يخوض الفنان أحمد مكي السباق الرمضاني هذا العام بمسلسله المشهور الذي حقق أعلى المشاهدات في الأجزاء السابقة، حيث يتم عرض الحرقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بداية من اليوم الأول من شهر رمضان لعام 1444.

مسلسل الكبير أو ي

وينتظر جمهور ومحبو مسلسل «الكبير أو ي» الجزء السابع، بداية عرض العمل، اليوم الخميس، حيث يكثف البحث المشاهدين في الساعات الأخيرة على قنوات ومواعيد عرض المسلسل الكوميدي.

مسلسل الكبير أو ي 7 لـ مكي.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل «الكبير أو ي 7»، على قنوات ON في 6:15 مساءً، كما يتم عرضه على قناة حكايات Art في تمام الساعة 6:10 ويتم إعادته الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى أنه يعرض على منصتي «واتش ات» و«شاهد».

قصة مسلسل الكبير أوي 7

تدور قصة «الكبير أوي 7» حول حالة الفتور الذي يعيشها الكبير بعد سنوات من زواجه بـ«مربوحة»، ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين.

ومن جهتها، تشعر مربوحة بالشك تجاه الكبير وتعتقد أنه يخونها، ولكن «جونى» يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى «جميلة».

ويحاول «جوني» البحث عن ذاته، والعمل «لايف كوتش» بالمزاريطة.

أبطال مسلسل الكبير 7

مسلسل «الكبير أوي 7» بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وسماء إبراهيم، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.