المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير رغم قيام الفيدرالي برفعها

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أبقى البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي عند 8.5 بالمئة كما كان متوقعا وقال إن الإبقاء على الأوضاع المالية الداعمة بات أكثر أهمية للحفاظ على زخم النمو بعد الهزات الأرضية المدمرة في الشهر الماضي.

 

كان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في فبراير شباط بغرض التحفيز الاقتصادي في أعقاب الهزات الأرضية التي تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وخلفت دمارا هائلا على مستوى عشرة أقاليم.

 

وقال البنك بعد اجتماعه الشهري بشأن سعر الفائدة الرئيسي إنه يراقب بعناية الخلل في التوازن بين العرض والطلب الناجم عن الهزات الأرضية.

 

وسجلت الليرة تراجعا طفيفا بعد الإعلان إلى 19.0480 ليرة للدولار.

 

 وكانت استطلاعات الراي  ترجح  خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس هذا الشهر بالمقارنة مع 12 مشاركا توقعوا عدم حدوث أي تغيير.

البنك المركزي التركي تحفيز الاقتصاد الاقتصادي المقارنة المركزى التركى الفائدة الرئيسي الأوضاع المالية سعر الفائدة الرئيسي خفض سعر الفائدة
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

الآن شاهد مسلسل الكبير أو ي الحلقة 1 الموسم 7 ايجي بيست الحلقة الأولى من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع في رمضان 2023

"عودة الروح للجسد".. ليونيل ميسي يصرف النظر عن عروض السعودية ويفضل الانتقال لهذا النادي

عاجل| مفاجآت مدوية عن أول ضحايا برنامج رامز نيفر إند 2023

عاجل.. وزير الرياضة يكشف مصير مرتضى منصور في الاستمرار برئاسة نادي الزمالك

عاجل.. كولر يبلغ الخطيب برفض عودة ثنائي الأهلي المعار من جديد

عاجل|البنك الدولي يمنح مصر تمويلات بقيمة 7 مليار دولار في إطار الشراكة الاستراتجية

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 1 الاولى - شوف لايف.. مسلسل جعفر العمدة الحلقة 1 الاولى HD ايجي بيست

شهر رمضان.. دعاء الصائم عند الأفطار وفوائد الصيام الصحية