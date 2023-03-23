مسلسل الاجهر الحلقة 1 الاولى - شوف لايف

مسلسل الاجهر الحلقة 1 الاولى HD ماي سيما مشاهدة مسلسل الأجهر الحلقة الأولى يسأل عنها الجمهور في هذا التوقيت حيث أن العمل يتوقع الجمهور له أن يشهد أحداثًا قوية.

مشاهدة مسلسل الأجهر الحلقة الأولى

يمكن للجمهور مشاهدة مسلسل الأجهر الحلقة الأولى عبر إحدى القنوات الفضائية اليوم الخميس 23 مارس الموافق أول أيام شهر رمضان 2023.

مسلسل الأجهر الحلقة الأولى

مسلسل الاجهر الحلقة 1 الاولى HD ماي سيما تظهر الفنانة سارة سلامة في أحداث مسلسل الأجهر الحلقة الأولى بعد غياب ثلاث سنوات من الغياب منذ أن قدمت مسلسل إسعاف يونس عام 2020.خريطة مسلسلات رمضان 2023 تضم مسلسل الأجهر الذي ينافس به الفنان عمرو سعد، وظهر معه على البوستر الرسمي للعمل 10 نجوم.

ظهر على بوستر مسلسل الأجهر ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 كلًا من الفنان عمرو سعد، والفنانة درة، والفنان سيد رجب، والفنان عمرو عبد الجليل.

بوستر مسلسل الأجهر

مسلسل الاجهر الحلقة 1 الاولى HD ماي سيما ضم بوستر مسلسل الأجهر أيضًا الفنانة ناهد السباعي، والفنان أحمد مجدي، والفنان نور النبوي، والفنان أحمد صفوت، والفنان محمد جمعة، والفنانة سارة سلامة.

أبطال مسلسل الأجهر

ضم فريق عمل مسلسل الأجهر عمرو سعد، سيد رجب، درة، ناهد السباعي، سارة سلامة، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمد أبو سريع، ومن تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.