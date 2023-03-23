توقيع بروتوكول بين وزارة التموين ومحافظة القليوبية لإنشاء مبنى "تجاري- إداري" على مساحة 2300 متر

الاقتصاد
بوابة الفجر

بحضور  الدكتور علي المصيلحي - وزيرالتموين ‏والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان وقع ‏اللواء   خالد عبد الله - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ‏للشركة العامة لتجارة الجملة ورئيس مدينة بنها بروتوكول ‏تعاون لإنشاء مبنى تجاري - إداري لخدمة أهالي المنطقة في ‏بنها، والمبنى سيقام على مساحة 2300 متر.


وسيتم تكليف شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المبني لاستغلاله افضل استغلال ممكن بما يحقق الهدف من انشائه لكافة الأطراف.


ويشمل البروتوكول ‏الموقع أن يكون المبني مطابق للمواصفات والمقاييس لإنشاء المراكز التجارية ويصل ارتفاعه إلى 36 متر لتقديم كافة الخدمات ‏للمواطنين بمدينة بنها.


وقال اللواء خالد عبد الله - الرئيس ‏التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة أن تصميم ‏المبنى سيسمح بتقديم كافة الخدمات التجارية بالمنطقة ومده بكافة الوسائل التكنولوجية الهامة التي تساهم ‏في قضاء احتياجات المواطن بسهولة ويسر. ‏
 

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