توقيع بروتوكول بين وزارة التموين ومحافظة القليوبية لإنشاء مبنى "تجاري- إداري" على مساحة 2300 متر
بحضور الدكتور علي المصيلحي - وزيرالتموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان وقع اللواء خالد عبد الله - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة ورئيس مدينة بنها بروتوكول تعاون لإنشاء مبنى تجاري - إداري لخدمة أهالي المنطقة في بنها، والمبنى سيقام على مساحة 2300 متر.
وسيتم تكليف شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المبني لاستغلاله افضل استغلال ممكن بما يحقق الهدف من انشائه لكافة الأطراف.
ويشمل البروتوكول الموقع أن يكون المبني مطابق للمواصفات والمقاييس لإنشاء المراكز التجارية ويصل ارتفاعه إلى 36 متر لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بمدينة بنها.
وقال اللواء خالد عبد الله - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة أن تصميم المبنى سيسمح بتقديم كافة الخدمات التجارية بالمنطقة ومده بكافة الوسائل التكنولوجية الهامة التي تساهم في قضاء احتياجات المواطن بسهولة ويسر.