ميناء دمياط يتداول 34 سفينة حاويات وبضائع العامة

تداول ميناء دمياط 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و624 شاحنة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المركز الإعلامي للميناء - في بيان اليوم الخميس - إلى أنه غادر الميناء قطارا بعد أن فرغ 25 حاوية، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130 ألفا و785 طنا وبمخازن القطاع الخاص 116 ألفا و32 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 718 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 35 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و773 حاويات مكافئة.. لافتا إلى أن الصادرات بلغت 17 ألفا و390 طنا، وتضمنت الواردات 50 ألفا و890 طنا.