موانئ البحر الأحمر تتداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و743 شاحنة و78 سيارة.

وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5200 طن بضائع، و399 شاحنة 64 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 8800 آلاف طن بضائع، و344 شاحنة و14 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين أمل والقاهرة، بينما غادرت السفينتان دليلة والحرية- 2، كما تم تداول 800 طن بضائع عامة ومتنوعة و130 شاحنة بميناء نويبع، كما شهد ميناء نويبع استقبال السفينتين بريدج، وأيلة بينما غادرت السفينة سينا، فضلا عن وصول وسفر 2245 راكبا بموانئها.