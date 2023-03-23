الغرفة التجارية بالإسماعيلية: توفير شنطة رمضان بـ٩٥ جنيها بمعرض أهلا رمضان

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم، قامت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بتوفير ٣٠٠٠شنطة رمضان، سعر الشنطة ٩٥ج بدلا من ١٣٥ ج، وذلك بمعرض أهلا ً رمضان الرئيسي بحديقة الشيخ زايد.

يترأس التوزيع بالمعرض، إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة، وأحمد منصور وكيل وزارة التموين، بحضور محمود رزق مدير المعرض، وعبد الحميد حسين رئيس الرقابة التموينية، وعدد من القيادات بمديرية التموين، حيث تحتوي الشنطة على ٢ كيلو أرز معبئ ممتاز سعر الكيلو ١٥ ج، و٢ كيس سكر ممتاز سعر الواحد ١٥ ج، وزجاجة زيت خليط ٧٠٠ مم بسعر ٣٥ج، بإجمالي سعر الشنطة ٩٥ج بدلا من ١٣٥ وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وصرح أحمد منصور وكيل وزارة التموين أنه تم توزيع ١٠٠٠ شنطة على زوار المعرض من المواطنين منذ امس، وسيتم توزيع الدفعة الثانية والثالثة على مدار يومان، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقال إيهاب زهدي، أن رئيس الغرفة يؤكد على السعي دائما لتحقيق ماهو افضل للمواطن من خلال المعارض، وتبحث كافة الشكاوي للمواطنين، وتوجهها لمديرية التموين لبحثها واتخاذ كافة الإجراءات في حال عدم الالتزام بالأسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوصى المهندس أحمد عثمان، اللجنة المشكلة من الغرفة التجارية بالإسماعيلية لمتابعة كافة الأسعار داخل وخارج المعرض ومقارنتها طوال شهر رمضان المبارك، والاهتمام دائما بتكثيف عروض الأسعار، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الاستراتيجية والتموينية بالمعرض.