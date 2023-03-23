موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان 2023 في مصر يبحث عنها ملايين المواطنين، حيث يفصلنا دقائق عن أذان المغرب وإفطار اول يوم رمضان، ونستعرض معكم في السطور التالية موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان 2023 في مصر.

موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان 2023 في مصر

موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان 2023 في مصر، وفقا للمواعيد الآتية:

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في القاهرة 6:08 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في الإسكندرية 6:13 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في المنصورة 6:08 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في أسيوط 6:08 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة سوهاج 6:06 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة بني سويف 6:09 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة المنيا 6:10 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة قنا 6:02 م

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة أسوان 6:01 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة مطروح 6:24 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة الغردقة 5:57 م.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في محافظة الإسماعيلية 6:04 م.

إمساكية رمضان 2023

حددت إمساكية رمضان 2023 عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث تبلغ مدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة، وهو أقصر أيام الصيام في شهر رمضان 2023 هذا العام.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:25

مواقيت الصلاة في الأسكندرية:

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

وقت صلاة الفجر 4:25

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ:

وقت صلاة الفجر 4:20

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م.

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:15