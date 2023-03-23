أكلات رمضان 2023.. طريقة عمل الكنافة في المنزل

طريقة عمل الكنافة في المنزل يبحث عنها ربات البيوت والسيدات، حيث يريدن معرفة طريقة عمل الكنافة في المنزل زي محلات برا، لذا سنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل الكنافة في المنزل.

طريقة عمل الكنافة في المنزل

نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكنافة بخطوات بسيطة يمكنك تنفيذها بسهولة فى منزلك وتحصلين على نتيجة مميزة وطعم شهى ينال إعجاب أفراد أسرتك، ويمكنك وضع الإضافات التى ترغبين فيها مع أساس الكنافة.

المكونات

كيلو كنافة

كوب كبير من السمنة الذائبة

ربع كوب من السكر الأبيض

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة حسب رغبتك

2 كوب مكسرات مقطعة بشكل متوسط، إن كنتِ ترغبين فى عمل الكنافة بالمكسرات.

ثانيًا مكونات الشربات:

2 كوب سكر

كوب من الماء

عصير ليمونة كبيرة

طريقة تحضير صينية الكنافة