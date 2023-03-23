أكلات رمضان 2023.. طريقة عمل الكنافة في المنزل
طريقة عمل الكنافة في المنزل يبحث عنها ربات البيوت والسيدات، حيث يريدن معرفة طريقة عمل الكنافة في المنزل زي محلات برا، لذا سنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل الكنافة في المنزل.
طريقة عمل الكنافة في المنزل
نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكنافة بخطوات بسيطة يمكنك تنفيذها بسهولة فى منزلك وتحصلين على نتيجة مميزة وطعم شهى ينال إعجاب أفراد أسرتك، ويمكنك وضع الإضافات التى ترغبين فيها مع أساس الكنافة.
المكونات
كيلو كنافة
- كوب كبير من السمنة الذائبة
- ربع كوب من السكر الأبيض
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة حسب رغبتك
- 2 كوب مكسرات مقطعة بشكل متوسط، إن كنتِ ترغبين فى عمل الكنافة بالمكسرات.
- ثانيًا مكونات الشربات:
- 2 كوب سكر
- كوب من الماء
- عصير ليمونة كبيرة
طريقة تحضير صينية الكنافة
- احضرى صينية وقومى بدهنها بكمية مناسبة من السمن، ثم قومى بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية.
- قومى بدهن الكنافة بالسمن جيدًا، واقسميها على جزأين وقومى بوضع الجزء الأول فى الصينية، ثم قومى بوضع الحشو الذى ترغبين فيه سواء كان مكسرات أو كاسترد أو قشطة، أو مهلبية.
- قومى بأخذ الجزء الثانى من الكنافة وتأكدى من دهنه بالسمن بشكل جيد ثم ضعيه فوق طبقة الحشو.
- ضعى الكنافة فى الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة نصف ساعة حتى تنضج جيدًا، ثم قومى بإشعال الشواية لمدة 10 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبى.
- اخرجى الصينية من الفرن، وضعى الشربات عليها عليها وهى ساخنة حتى تتشربه جيدًا.