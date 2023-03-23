الأسهم الأمريكية ترتفع وسط آمال بقرب نهاية مسار رفع الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت خلال تداولات اليوم، وسط آمال بقرب نهاية مسار رفع الفائدة بعد تلميحات الفيدرالي الأمريكي.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قرر في اجتماعه الذي عقد أمس، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.75 في المائة و5 في المائة، وذلك للمرة التاسعة على التوالي.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.67 في المائة أو ما يعادل 66 نقطة ليصل إلى 4002.8 نقطة، وذلك بحلول الساعة 07:01 مساء بتوقيت الإمارات.

وارتفع مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، رابحًا نحو 274.9 نقطة أو ما نسبته 2.35 في المائة وصولا إلى 11945.14 نقطة.

وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.44 في المائة توازي 457 نقطة ليبلغ مستوى 32488 نقطة.