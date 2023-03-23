أسعار النفط تتحول للارتفاع مع زيادة الطلب على البنزين

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أواخر 2021 مدعومة بارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وضعف الدولار الذي غذى آمال الطلب على الوقود.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 76.84 دولار للبرميل بحلول الساعة (1600 بتوقيت جرينتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 70.96 دولار للبرميل.

جرى تداول مؤشر الدولار عند أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير شباط، غداة تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه يقترب من التوقف عن رفع أسعار الفائدة مؤقتا. وضعف الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحاملي العملات الأجنبية، مما يرفع الطلب على الخام.

يعتقد صانعو السياسة في المركزي الأمريكي أن التغلب على التضخم قد يتطلب رفع سعر الفائدة مرة واحدة أخرى هذا العام.

تلقى النفط مزيدا من الدعم من تداول العقود الآجلة للبنزين عند أعلى مستوى في عشرة أيام يوم الخميس بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزوناته تراجعت بأكبر قدر في الأسبوع الماضي منذ سبتمبر أيلول 2021.

ومما زاد من دعم النفط ما أعلنه بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) يوم الخميس من ان الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مستمر في الارتفاع، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميا.

وتوقع البنك أن يصل سعر خام برنت إلى 97 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2024.

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