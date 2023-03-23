تراجع مفاجئ في ثقة المستهلكين في منطقة اليورو



تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 0.1% خلال الشهر الجاري، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المفوضية الأوروبية.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الخميس الثالث والعشرين من مارس آذار، فإن معنويات المستهلكين في المنطقة انخفضت إلى -19.2 هذا الشهر من مستويات -19.1 في فبراير شباط.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى ارتفاع في ثقة المستهكلين عند -18.3.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فتراجعت الثقة أيضًا بنحو 0.1 نقطة إلى -20.7 نقطة.

وفي الشهر الجاري رفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، كما شهدت الأسواق أزمة البنوك التي عصفت بالأسواق العالمية.