تراجع مفاجئ في ثقة المستهلكين في منطقة اليورو

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 0.1% خلال الشهر الجاري، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المفوضية الأوروبية.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الخميس الثالث والعشرين من مارس آذار، فإن معنويات المستهلكين في المنطقة انخفضت إلى -19.2 هذا الشهر من مستويات -19.1 في فبراير شباط.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى ارتفاع في ثقة المستهكلين عند -18.3.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فتراجعت الثقة أيضًا بنحو 0.1 نقطة إلى -20.7 نقطة.

وفي الشهر الجاري رفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، كما شهدت الأسواق أزمة البنوك التي عصفت بالأسواق العالمية.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت POR | مشاهدة مباراة البرتغال وليشتنشتاين بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش البرتغال مباشر

شاهد نت مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 1 الاولي رابط MYCIMA

بقيادة ميسي.. موعد مباراة الأرجنتين وبنما الودية والقناة الناقلة

الآن شاهد مسلسل الكبير أو ي الحلقة 1 الموسم 7 ايجي بيست الحلقة الأولى من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع في رمضان 2023

إيطاليا ضد إنجلترا Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا وايطاليا اليوم في تصفيات اوروبا المؤهلة ليورو 2024

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم | مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة Portugal اليوم | مشاهدة مباراة البرتغال وليشتنشتاين بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

كورة لايف بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة ايطاليا وانجلترا مباشر يوتيوب