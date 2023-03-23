شاهد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الحلقة 2 شاهد فور يو.. رابط مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

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بوابة الفجر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، استعداد أهل الحارة لحلول شهر رمضان الكريم من تعليق الزينة وجميع مظاهر الاحتفال، ومشهد الفنانة إنعام سالوسة التي تجسد دور الخالة نفسية، وهي تجمع مبالغ من أهالي المنطقة لزينة رمضان.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم 2

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم 2 موقفًا كوميديًا بين سيد رجب الذي يجسد دور رمضان ومحمد لطفي الذي يجسد دور سامي، وسأل سيد رجب محمد لطفي عن سبب وجود ورق بفرة في سيارته التي يعمل عليها.

وخلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم 2 جمع مشهد بين سلوى محمد علي وابنها الذي يجسد دوره الفنان كريم عفيفي خلال عملهما في فرن، وفي الخلفية صورة لوالده الفنان الراحل محمود الجندي الذي كان يشارك في أحداث الجزء الأول.


وجمع بين سلوى محمد علي وابنها موقفًا كوميديًا إذ طلب منها أن يلتقطا صورًا بمناسبة شهر رمضان.

وتذكرت سلوى عثمان في مشهد جمعها مع زوجها سيد رجب بعض من رحلوا عنهم وتوفوا قائلة: البيت فضي علينا يا رمضان.

وانتقلت الأحداث للفنانة نجلاء بدر وابنتها في المسجد، ودعت نجلاء لابنتها بالتفوق في امتحانات الثانوية.

ووزع العاملون عند المعلمة سميرة التي تجسد دورها الفنانة سلوى خطاب، اللحوم والأغذية على أهالي المنطقة بمناسبة شهر رمضان.


وانتهت أحداث الحلقة بمشهد سلوى عثمان وهي تقود السيارة، بينما يشاهدها زوجها رمضان وينفعل عليها.

يُشار إلى أن الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم يشهد عدم ظهور عدد من أبطال الجزء الأول، وهم: روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سهر الصايغ، محمد محمود حيث اعتذروا عن عدم المشاركة في الجزء الثاني، والعمل يضم سيد رجب، بيومي فؤاد،  إنعام سالوسة، سلوى خطاب، سلوى عثمان، صبري فواز، محمد لطفي، أحمد صيام، نجلاء بدر، نهى صالح، كريم الأبنودي، كريم عفيفي، رانيا فتح الله، شريف حسني، ويزو، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

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