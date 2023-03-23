أسعار الذهب تسجل أعلى سعر تسوية في أكثر من عام

ارتفعت أسعار الذهب مسجلة أعلى سعر تسوية في أكثر من عام، بعد قرار الاحتياطي الفدرالي وعدد من البنوك المركزية.

وعند تسوية جلسة الثالث والعشرين من مارس آذار، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.4% أو 46.3 دولار إلى 1995.9 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطًا منذ 10 مارس آذار 2022.

وصرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي أمس الأربعاء بأن البنك قد يرفع الفائدة بصورة أكبر في حالة أن كان هناك حاجة إلى ذلك.

وأكد على أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأن سوق العمل يستمر في التعافي ومعدلات البطالة تتراجع.

وكان الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة أمس بنحو 25 نقطة أساس، واتخذ بنك إنكلترا قرارًا مماثلًا اليوم.

هذا وصرحت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية اليوم بأن الإخفاق في رفع سقف الدين قد يؤدي إلى ركود اقتصادي أو ما هو أسوأ من ذلك.

كما شددت على استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر لتحقيق الاستقرار للبنوك.