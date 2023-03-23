"فوارس الإسلام" مع رامي محمد على شاشة "الأولى المصرية"

يطل الإعلامي رامي محمد خلال شهر رمضان المبارك عبر برنامج "فوارس الإسلام" على شاشة القناة الأولى المصرية، وأوضح رامي محمد أن البرنامج يتناول خلال أيام شهر رمضان فارس وقائد وموقعة عبر التاريخ الإسلامي وعرض مواقف لأبرز فرسان المواقع والمشاهد من فتوحات من خلال طرح أسباب ودوافع الموقعة وقائدها وأبرز الفرسان بها والأحداث التاريخية واستراتيجيات الحروب وفنون الفروسية.

كما يتناول البرنامج الرسائل والعبر والدروس المستفادة، ونتائج الفتوحات على الأمة الإسلامية.

ويستضيف رامي محمد خلال البرنامج مجموعة من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بمشاركة كوكبة من أساتذة التاريخ والحضارة الإسلامية من جميع الجامعات المصرية ويذاع البرنامج يوميا الساعة الثالثة عصرا