أسعار النفط تتراجع بالختام مع إعلان أمريكا أن إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي قد يستغرق سنوات

الاقتصاد
بوابة الفجر

اختتمت أسعار النفط تعاملات يوم الخميس على انخفاض واحدا بالمئة، لتتراجع عن مكاسبها المبكرة بعد أن أبلغت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم المشرعين أن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة قد يستغرق عدة سنوات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو واحدا في المئة لتبلغ عند التسوية 75.91 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.3 في المئة، لتختتم الجلسة عند 69.96 دولار للبرميل.

وخاما النفط القياسيان بنحو واحد في المئة قبل تصريحات جرانهولم، مدعومة بانخفاض الدولار وارتفاع أسعار البنزين.

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