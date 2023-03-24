ملخص الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة

مرارة الفقد تُفجع جعفر العمدة في الحلقة الأولى من المسلسله

الفجر الفني
بوابة الفجر

يطوي مسلسل “جعفر العمدة” العديد من القضايا الإجتماعية بداخله، حيث يسكن بطل العمل محمد رمضان في حي السيدة زينب ومتزوج من 3 سيدات ويطلب الزواج بالرابعة في آخر الحلقة الأولى، ويمتلك إدارة شركات المقاولات الخاصة به ومن ثمّ تكشف لنا باقي حلقات المسلسل عن العديد من التفاصيل والمفاجآت في إطار مميز من الإثارة والتشويق.


أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "جعفر العمدة"


تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة بخطف إبنه من زوجته ثريا داخل المستشفى 
ويرى الخاطف من خلال كاميرات المراقبة داخل المستشفى ويكشتف أنه يعرفه حيث أنه شاب مُسجل يسكن في منطقة المدابغ، وتأتيه مكالمة هاتفية من زوجته دلال التي تجسد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي وتخبره أنها تعرضت للضرب حتى مات ابنها الذي في بطنها.

جعفر العمدة 

تذهب نرجس التي تجسد شخصيتها الفنانة "منة فضالي" 
وهى الزوجة الثالثة لجعفر العمدة إلى أحد الدجالين كي تعمل سحر لزوجها جعفر العمدة كي يلين قلبه تجاه مسألة إنجاب الأطفال وذلك بعد ما قرر الا يكون له نسل في الدنيا بعد خطف وموت إبناه.


وتشكف لنا الحلقة الأولى أن جعفر العمدة قام بإخبار زوجته ان إبنهما تم قتله بعد خطفه وتذهب كل فترة لزيارته في قبره وهو ليس بالقبر لأن جعفر العمدة لم يعرف طريقة بعد.


يقوم جعفر العمدة في خلال الحلقة الأولى من المسلسل بفض نزاع قائم بين أهل منطقته بحكمة وعقل.

 

جعفر العمدة 

وتنتهى الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة بطلب جعفر العمدة الزواج من عايدة والتي تجسد شخصيتها الفنانة زينة 
حيث ذهبت لكي تستلف منه المال لإخراج والدها من السجن ووافق جعفر مقابل الزواج منها


أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في مسلسل جعفر العمدة العديد من النجوم إلى جانب الفنان محمد رمضان، منهم:
هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة، أحمد داش، عصام السقا وآخرين 
والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

بوستر مسلسل جعفر العمدة 
جعفر العمدة أحداث مسلسل جعفر العمدة مسلسلات رمضان رمضان 2023 محمد رمضان DMC
Elfagr.org

مواد متعلقة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 1 موعد العرض والتفاصيل والقنوات الناقلة
ads

الأكثر قراءة

شاهد نت مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 1 الاولي رابط MYCIMA

الآن شاهد مسلسل الكبير أو ي الحلقة 1 الموسم 7 ايجي بيست الحلقة الأولى من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع في رمضان 2023

يلا شوت POR | مشاهدة مباراة البرتغال وليشتنشتاين بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش البرتغال مباشر

مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة الثانية 2 بطوله حماده هلال أسطورة العشق بصوره hd

الآن حمل مسلسل المداح 3 الحلقة 2 ايجي بيست.. مشاهدة الحلقة 2 مسلسل المداح 3 دون اعلانات وفواصل Elmada7

إيطاليا ضد إنجلترا Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا وايطاليا اليوم في تصفيات اوروبا المؤهلة ليورو 2024

بقيادة ميسي.. موعد مباراة الأرجنتين وبنما الودية والقناة الناقلة

مشاهدة مباراة ميسي اليوم | مشاهدة مباراة الارجنتين وبنما بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot