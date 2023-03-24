مرارة الفقد تُفجع جعفر العمدة في الحلقة الأولى من المسلسله

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة

يطوي مسلسل “جعفر العمدة” العديد من القضايا الإجتماعية بداخله، حيث يسكن بطل العمل محمد رمضان في حي السيدة زينب ومتزوج من 3 سيدات ويطلب الزواج بالرابعة في آخر الحلقة الأولى، ويمتلك إدارة شركات المقاولات الخاصة به ومن ثمّ تكشف لنا باقي حلقات المسلسل عن العديد من التفاصيل والمفاجآت في إطار مميز من الإثارة والتشويق.



أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "جعفر العمدة"



تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة بخطف إبنه من زوجته ثريا داخل المستشفى

ويرى الخاطف من خلال كاميرات المراقبة داخل المستشفى ويكشتف أنه يعرفه حيث أنه شاب مُسجل يسكن في منطقة المدابغ، وتأتيه مكالمة هاتفية من زوجته دلال التي تجسد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي وتخبره أنها تعرضت للضرب حتى مات ابنها الذي في بطنها.

جعفر العمدة

تذهب نرجس التي تجسد شخصيتها الفنانة "منة فضالي"

وهى الزوجة الثالثة لجعفر العمدة إلى أحد الدجالين كي تعمل سحر لزوجها جعفر العمدة كي يلين قلبه تجاه مسألة إنجاب الأطفال وذلك بعد ما قرر الا يكون له نسل في الدنيا بعد خطف وموت إبناه.



وتشكف لنا الحلقة الأولى أن جعفر العمدة قام بإخبار زوجته ان إبنهما تم قتله بعد خطفه وتذهب كل فترة لزيارته في قبره وهو ليس بالقبر لأن جعفر العمدة لم يعرف طريقة بعد.



يقوم جعفر العمدة في خلال الحلقة الأولى من المسلسل بفض نزاع قائم بين أهل منطقته بحكمة وعقل.

جعفر العمدة

وتنتهى الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة بطلب جعفر العمدة الزواج من عايدة والتي تجسد شخصيتها الفنانة زينة

حيث ذهبت لكي تستلف منه المال لإخراج والدها من السجن ووافق جعفر مقابل الزواج منها



أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في مسلسل جعفر العمدة العديد من النجوم إلى جانب الفنان محمد رمضان، منهم:

هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة، أحمد داش، عصام السقا وآخرين

والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.