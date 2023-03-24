روسيا تدرس وقف تصدير القمح والزيت

الاقتصاد
بوابة الفجر

تدرس روسيا وقف صادرات القمح وزيت دوار الشمس بشكل مؤقت بعد انخفاض حاد في الأسعار العالمية في الأسابيع لأخيرة حسب تقارير صحفية روسية، حيث قالت التقارير إن وزارة الزراعة الروسية ستلتقي بممثلي القطاع هذا الأسبوع لمناقشة فكرة فرض قيود مؤقتة على الصادرات.
             
وتعتبر روسيا من بين أكبر مصدري القمح وزيت دوار الشمس والبذور في العالم.
             
ونقلت التقارير عن الحكومة قولها خلال اجتماع مغلق أمس الخميس إن أسعار زيت دوار الشمس تراجعت بأكثر من 20% خلال الأيام العشرة الماضية.
             
وقالت الحكومة بالفعل إنها ستسعى إلى مضاعفة مشترياتها من الحبوب لصندوق الاحتياطيات الحكومي إلى أكثر من 3 أمثال لتصل إلى 10 ملايين طن، حيث يهدف الصندوق إلى المساعدة في تهدئة الأسعار المحلية.

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