الأسهم اليابانية تغلق منخفضة مع ارتفاع الين والمخاوف بشأن النظام المالي



أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض الجمعة 24 آذار مارس، إذ أدى ارتفاع الين إلى إثارة مخاوف بشأن تراجع أرباح الشركات المحلية، بينما استمر قلق المستثمرين من أزمة مصرفية أوسع.



وانخفض المؤشر نيكي 0.13% ليغلق عند 27385.25 نقطة متراجعًا 0.19% خلال الأسبوع.



وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.10% إلى 1955.32 نقطة ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%.

ولامس الين أعلى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار اليوم الجمعة مع استمرار المتعاملين في تقييم تلميحات مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.



وتأثر الإقبال على المخاطرة بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي ومشاكل السيولة في بنك كريدي سويس السويسري المخاوف بشأن أزمة مالية عالمية.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو 1.01% ليكون أكثر ما دفع المؤشر نيكي للانخفاض.



وتراجعت أسهم شركات استكشاف النفط 1.27% لتكون الأسوأ أداء بين 33 مؤشرًا فرعيًا في بورصة طوكيو بعد انخفاض أسعار النفط.



وسجلت الشركات المالية أداء ضعيفا مع تراجع مؤشر البنوك 0.77% وهبوط مؤشر التأمين 0.77%.



وسجلت شركة طوكيو مارين القابضة للتأمين أكبر تراجع بين أكبر 30 شركة أساسية مدرجة على المؤشر توبكس متراجعة 1.19%، تليها

مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه بانخفاض 1.10%.



ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 69 سهما وانخفض 149، بينما استقرت 7 أسهم.