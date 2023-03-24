أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-3- 2023 في محافظة قنا

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أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبلغ سعر الذهب اليوم من عيار 21 وهو العيار الذي يشهد طلب مرتفع عليه من قبل المواطنين 2050 جنيها للجرام للشراء دون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سعر  الذهب  اليوم عيار 24 في مصر:

سجل سعر  الذهب  اليوم عيار 24 في مصر نحو 2342.75 جنيه.

سعر  الذهب  اليوم عيار 22 في مصر:

سجل سعر  الذهب  اليوم عيار 22 في مصر نحو 2147.5 جنيه.

سعر  الذهب  اليوم عيار 21 في مصر:

سجل سعر  الذهب  اليوم عيار 21 في مصر نحو 2050 جنيها.

سعر  الذهب  اليوم  عيار 18 في مصر:

سجل سعر  الذهب  اليوم عيار 18 في مصر نحو1757.25 جنيه.

سعر  الذهب  اليوم  عيار 14 في مصر:

سجل سعر  الذهب  اليوم عيار 14 في مصر نحو 1366.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 12 في مصر:

سجل سعر  الذهب  اليوم عيار 12 في مصر نحو 1171.5 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 9 في مصر:

سجل سعر  الذهب  اليوم عيار 9 في مصر نحو 878.5  جنيه.

سعر الذهب اليوم  الجمعة سعر الجنيه الذهب:

سجل الجنيه الذهب اليوم 16400  جنيه.

 سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

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