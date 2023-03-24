تعرف على أماكن معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة

تشهد معارض أهلا رمضان 2023، إقبالا كبيرا، من قبل المواطنين، خاصة مع طرح وزارة التموين والتجارة السلع الأساسية وياميش رمضان، بتخفيضات كبيرة، تصل إلى 40 %، مقارنة بالأسعار في الأسواق الخارجية، وتسعى الدولة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال منافذها المتمثلة في معارض «أهلا رمضان» في المحافظات المختلفة.

وافتتحت محافظة الجيزة معارض أهلا رمضان للسلع والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بمراكز الصف وأطفيح وأوسيم.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المعارض التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

معارض رمضان

أماكن معارض رمضان بمحافظة الجيزة

وأكد محافظ الجيزة أن المعارض التي تم افتتاحها تقع بمدن الصف وأطفيح وأوسيم مؤكدا على توافر كافة السلع بالمعارض مع استمرارية تواجدها خلال شهر رمضان.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يوميًا للمعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل فى نطاقه لمتابعه حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وإلتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.

وشدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية مؤكدًا على تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.



محافظة الجيزة تنظم 6 معارض أهلا رمضان

والجدير بالذكر ان غرفة الجيزة اقامت 6 معارض واماكنها هى معرض فيصل بشارع فيصل ومعرض المنيب بشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية ومعرض البدرشين بشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة ومعرض العياط بشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب ومعرض الوراق بشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة الوراق.

ومعرض امبابة بارض المطار بالاضافة إلى إلى المساهمة بالدعم اللوجيستى وتوفير العارضين للمعارض التى اقيمت بمدينتى اكتوبر واكتوبر الجديدة و مدينة زايد واماكنهم فى الحى 12 محور جمال عبد الناصر مدينة السادس من اكتوبر ومعرض اكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة ومعرض الشيخ زايد بالحى 16 بجوار المجمع الاسلامى ومدينة الشباب.

غرفة محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين عبر الارقام التالية:



وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المعارض لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

اسعار السلع الغذائية بمعارض اهلا رمضان في محافظة الجيزة

- سعر الأرز في معارض أهلا رمضان 2023: 14.5 جنيه للكيلو.

- سعر السكر في معارض أهلا رمضان 2023: 14.5 جنيه للكيلو.

- سعر الدقيق في معارض أهلا رمضان 2023: 17 جنيها للكيلو.

- سعر المكرونة الملكة في معارض أهلا رمضان 2023: 10 جنيهات 400 جرام.

- سعر العدس في معارض أهلا رمضان 2023: 21 جنيها 500 جرام.

- سعر الفول المعبأ في معارض أهلا رمضان 2023: 19 جنيه 500 جرام.

- سعر الزيت في معارض أهلا رمضان 2023: بمبلغ 37.5 جنيها لنوع زيت حلوة 700 ملي.

- سعر سعر الزيت الخليط في معارض أهلا رمضان 2023: 36 و34 و30 جنيها 700 ملي.

- سعر الزيت لتر قلية في معارض أهلا رمضان 2023: 49 جنيها.

- سعر زيت عباد الشمس 750 ملي في معارض أهلا رمضان 2023: بنحو 47 جنيها.

- سعر الشاي العروسة 250 ملي في معارض أهلا رمضان 2023: 33 جنيها.

- سعر شاي ناعم ليبتون 250 ملي في معارض أهلا رمضان 2023: بنحو 40 جنيها.

- سعر الخل 900 مللي في معارض أهلا رمضان 2023: 6.5 جنيه.

- سعر سمن نباتي في معارض أهلا رمضان 2023: 40 جنيها.

- سعر سمن حلوب في معارض أهلا رمضان 2023: 60 جنيها.

- سعر سمن روابي في معارض أهلا رمضان 2023: 93 جنيها.

- سعر كاتشب 1 كيلو في معارض أهلا رمضان 2023: 25 جنيها.

- سعر صلصة هارفست 24 ظرفا في معارض أهلا رمضان 2023: 40 جنيها.

ويتراوح سعر البيض في معارض أهلا رمضان 2023 بين 76 جنيها إلى 80 جنيها.

أسعار البهارات والبقوليات بمعارض اهلا رمضان في محافظة الجيزة: