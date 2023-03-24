«مسلسلات رمضان 2023» شاهد مسلسل ضرب نار الحلقة الثانية عرب سيد | مشاهدة الحلقة 2 مسلسل ضرب نار لحظة شاهد فور يو

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بوابة الفجر

«مسلسلات رمضان 2023» شاهد مسلسل ضرب نار الحلقة الثانية عرب سيد | مشاهدة الحلقة 2 مسلسل ضرب نار لحظة شاهد فور يو، يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 2، بعد الأحداث التشويقية التي شهدتها الحلقة الأولى من العمل، وهروب جابر (أحمد العوضي) إلى القاهرة بعد ثأر ابن عمه، وبداية تعرفه على مهرة (ياسمين عبد العزيز) وأخواتها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 2

حيث يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 2 الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCHIT الإلكترونية.

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى

يذكر أن مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى بدأت بمهرة أثناء إقامتها مع أخواتها بشبرا، ثم تعرضها للتحرش على يد مدير المصنع بعد انتهاءها من العمل، وقيام زيدان (ماجد المصري) برد حقها إليها ومقابلة العترة (محمود غريب)، وعلى الناحية الأخرى بتعرض جابر أبو شديد إلى أزمة كبيرة بسبب قتل ابن عمه أحد الرجال في الصعيد، وهربه من الثأر إلى القاهرة وتحديدا في منطقة شبرا وهناك يساعد شقيق مهرة ويقابلها لأول مرة.

شاهد الحلقة الثانية مسلسل ضرب نار لحظة نزولها | من هنـــــا

شاهد الحلقة الثانية مسلسل ضرب نار لحظة نزولها | من هنـــــا

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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