«مسلسلات رمضان 2023» شاهد مسلسل ضرب نار الحلقة 2 فيديو لاروزا | مسلسل ضرب نار الحلقة الثانية حصرية، وشاهدنا في الحلقة السابقة من المسلسل مهرة وهي بنت حارة شعبية تعمل في محل خياطة، وتكمن مسؤلياتها في رعاية إخوانها حيث تعمل بجد لكي تصرف على دراستهم.

ظهر جابر، وهو ذاهب لمحل عمله الكومندا محل لتصليح السيارات، وكان يضع صورة لشيخ المنشدين ياسين التهامي، وينظر إلى الصورة بحب كبير.

حاول عامل في مصنع الملابس التي تعمل فيه مهرة الإعتداء عليها، لتقوم بضربه في محاولة منها لانقاذ نفسها من يده، ثم تتهمه بالسرقة وتهجم عليه وتضربه وسط الشارع أمام الناس على غثر ذلك تستقيل مهرة من العمل.

تزداد وتيرة الأحداث ويقع خلاف بين أحمد العوضي وكبار البلد، وخلال وجودهم في جلسة عُرفية، تنتهي المشكلة بقتل احد كبار العائلة من قبل ابن عم جابر.

قرر أبناء الكبير خلال أحداث العمل الأخذ بطار والدهم، وتطلب والدة جابر بفرار نجلها إلى القاهرة، خشية عليه من القتل، كما يطلب من ابن عمه أن يهرب لخارج البلاد، بعد توجيه أصحاب الطار لهما تهمة فور وصولهم لقسم الشرطة.

طلب ماجد المصري من مهرة الرجوع إلى العمل، بعد نقل الموظف الذي اعتدى عليها إلى مصنع آخر.

يأخذ أخ مهرة جابر الكومندا إلى المنزل، لعلاجه فتخرج له «مهرة» من غرفتها، وسرعان ما يعجب بها، من نظراته.

ستعرض كافة حلقات المسلسل عبر قناة أبوظبي الفضائية، وقناة on الفضائية، بدءًا من غد الخميس 23 مارس الجاري، الموافق أول يوم في شهر رمضان 2023.

بطولة مسلسل ضرب نار

يشارك في بطولة مسلسل ضرب نار باقة من الممثلين والممثلات من بينهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدى، هدى الإتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى.

شاهد الحلقة الثانية مسلسل ضرب نار لحظة نزولها | من هنـــــا