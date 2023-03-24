«مسلسلات رمضان 2023» شاهد مسلسل بابا المجال الحلقة الثانية عرب سيد | مشاهدة الحلقة 2 مسلسل بابا المجال لحظة شاهد فور يو

الفجر الفني
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«مسلسلات رمضان 2023» شاهد مسلسل بابا المجال الحلقة الثانية عرب سيد | مشاهدة الحلقة 2 مسلسل بابا المجال لحظة شاهد فور يو، يشاهد الجمهور مسلسل بابا المجال الحلقه الثانيه الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل بابا المجال الحلقه 2 كاملة، للنجم مصطفى شعبان.

قصة مسلسل بابا المجال الحلقة 2


مسلسل بابا المجال الحلقة 2 تدور أحداثه في إطار شعبي مليء بالإثارة والأكشن، ويحرص الجمهور على متابعة مسلسل بابا المجال الحلقه 2 نظرًا لحبهم الشديد لهذه النوعية من الأعمال الفنية.

قنوات عرض مسلسل بابا المجال الحلقة ٢


يعرض مسلسل بابا المجال الحلقة ٢ ضمن مسلسلات رمضان 2023، وأعلنت قناة النهار الفضائية عن عرض مسلسل بابا المجال الحلقة ٢ كاملة، كما كشفت منصة واتش ات WATCH IT عن عرض مسلسل بابا المجال الحلقة ٢ كاملة، بجانب قنوات أخرى.

أبطال مسلسل بابا المجال 2


تضم قائمة أبطال مسلسل بابا المجال 2 في رمضان 2023 كلًا من

مصطفى شعبان في مسلسل بابا المجال الحلقة الثانية

نسرين أمين في مسلسل بابا المجال الحلقة 2

سوسن بدر في مسلسل بابا المجال الحلقة ٢

جومانا مراد في مسلسل بابا المجال حلقة 2

باسم سمرة في مسلسل بابا المجال حلقة ٢

ومحمد رضوان في مسلسل بابا المجال حلقه ٢

ومحمد نجاتي في مسلسل بابا المجال حلقه 2

أحمد ماهر في مسلسل بابا المجال الحلقه ٢

مشاهدة مسلسل بابا المجال الحلقة 2.. اضغط هنا

 

مشاهدة مسلسل بابا المجال الحلقة 2.. اضغط هنا

 

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل بابا المجال ٢


تردد قناة ON E كما يلي:

التردد: 10853

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة النهار العارضة لـ مسلسل بابا المجال الحلقه 2

تعرض القناة المسلسل في تمام الساعة العاشرة مساء.

التردد:11785

القمر الصناعي:نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة دي أم سي دراما لـ مسلسل بابا المجال حلقه 2
أعلنت قناة دي أم سي دراما نقل جميع حلقات مسلسل بابا المجال وهم 30 حلقة عبر قنواتها الفضائية التي تستطيع تحميل التردد الجديد لها من خلال التالي:

التردد:11450

القمر الصناعي:نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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