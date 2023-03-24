«مسلسلات رمضان 2023» شاهد مسلسل بابا المجال الحلقة الثانية عرب سيد | مشاهدة الحلقة 2 مسلسل بابا المجال لحظة شاهد فور يو
«مسلسلات رمضان 2023» شاهد مسلسل بابا المجال الحلقة الثانية عرب سيد | مشاهدة الحلقة 2 مسلسل بابا المجال لحظة شاهد فور يو، يشاهد الجمهور مسلسل بابا المجال الحلقه الثانيه الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل بابا المجال الحلقه 2 كاملة، للنجم مصطفى شعبان.
قصة مسلسل بابا المجال الحلقة 2
مسلسل بابا المجال الحلقة 2 تدور أحداثه في إطار شعبي مليء بالإثارة والأكشن، ويحرص الجمهور على متابعة مسلسل بابا المجال الحلقه 2 نظرًا لحبهم الشديد لهذه النوعية من الأعمال الفنية.
قنوات عرض مسلسل بابا المجال الحلقة ٢
يعرض مسلسل بابا المجال الحلقة ٢ ضمن مسلسلات رمضان 2023، وأعلنت قناة النهار الفضائية عن عرض مسلسل بابا المجال الحلقة ٢ كاملة، كما كشفت منصة واتش ات WATCH IT عن عرض مسلسل بابا المجال الحلقة ٢ كاملة، بجانب قنوات أخرى.
أبطال مسلسل بابا المجال 2
تضم قائمة أبطال مسلسل بابا المجال 2 في رمضان 2023 كلًا من
مصطفى شعبان في مسلسل بابا المجال الحلقة الثانية
نسرين أمين في مسلسل بابا المجال الحلقة 2
سوسن بدر في مسلسل بابا المجال الحلقة ٢
جومانا مراد في مسلسل بابا المجال حلقة 2
باسم سمرة في مسلسل بابا المجال حلقة ٢
ومحمد رضوان في مسلسل بابا المجال حلقه ٢
ومحمد نجاتي في مسلسل بابا المجال حلقه 2
أحمد ماهر في مسلسل بابا المجال الحلقه ٢
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تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل بابا المجال ٢
تردد قناة ON E كما يلي:
التردد: 10853
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة النهار العارضة لـ مسلسل بابا المجال الحلقه 2
تعرض القناة المسلسل في تمام الساعة العاشرة مساء.
التردد:11785
القمر الصناعي:نايل سات
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة دي أم سي دراما لـ مسلسل بابا المجال حلقه 2
أعلنت قناة دي أم سي دراما نقل جميع حلقات مسلسل بابا المجال وهم 30 حلقة عبر قنواتها الفضائية التي تستطيع تحميل التردد الجديد لها من خلال التالي:
التردد:11450
القمر الصناعي:نايل سات
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500