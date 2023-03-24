100 ألف مصل يؤدون الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى

أعلنت مديرية أوقاف القدس، أن نحو 100 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وذلك بعد تخفيف إسرائيل شروط دخول المدينة المقدسة.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، توافد آلاف الفلسطينيين إلى المدينة المقدسة، عبر العديد من الحواجز العسكرية المحيطة بها، والتي يحاصرها جدار أسمنتي وأسلاك شائكة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية العديد من عناصرها على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، وأغلقت العديد من الطرق أمام السيارات؛ لتسهيل وصول العدد الكبير من الحافلات إلى محيط البلدة القديمة.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد سليم، خطيب الجمعة في المسجد الأقصى "إن شهر رمضان شهر سلم وأمن للمسلمين"، مضيفًا "يا أبناء شعبنا ويا أيها العرب والمسلمون اجمعوا كلمتكم على قلب رجل واحد نصرة لدينكم ونصرة لقدسكم ونصرة لأقصاكم ونصرة لقضايا واعزاز لأنفسكم".

وتابع الشيخ سليم قائلا: "حشودكم التي زحفت إلى المسجد الأقصى اليوم هي استفتاء حقيقي على أن الأقصى أقصاكم، وعلى أن المسرى ومسراكم وعلى أنكم أهل بيت المقدس وأكنافه لا يقبل أهلا له غيركم ولا يرضى بديلا عنكم".

الجدير بالذكر أن إسرائيل سمحت للنساء من جميع الأعمار وللرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما والأطفال دون سن الثانية عشرة من الضفة الغربية بالوصول إلى مدينة القدس، دون تصاريح لأداء صلاة الجمعة بمناسبة شهر رمضان.