الجيش اللبناني: توقيف أحد أبرز تجار الأسلحة في صيدا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على أحد أبرز تجار الأسلحة عند مدخل مدينة صيدا، جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش في البيان إنه "في تاريخ 23 مارس الجاري، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عند حاجز الأولي ــ مدخل مدينة صيدا اللبناني "ن.ت." وهو أحد أبرز تجار الأسلحة".

وأضاف البيان أن "عناصر الدورية ضبطوا داخل سيارة الموقوف، 5 أسلحة حربية نوع "كلاشنيكوف" و11 مسدسا وكمية كبيرة من الذخيرة"، مشيرة إلى أن "التحقيقات مع الموقوف بدأت بإشراف السلطات القضائية".  

يأتي ذلك، بينما تتفاقم المخاوف على الوضع الأمني في لبنان نتيجة غياب الاستقرار السياسي والخلاف المستعر بين مختلف القوى على الملف الرئاسي وغيره من الملفات وخصوصا نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.

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